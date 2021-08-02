Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма: Возбуждено уголовное дело

ДТП произошло днем 31 июля. Фото: Плохие новости Крым/Вконтакте

Против водителя внедорожника Lexus, который сбил женщину и мальчика в Сакском районе Крыма, возбуждено уголовное дело.

- В отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX 570 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

Фото: "Злой крымчанин"/"Вконтакте"

ДТП произошло днем 31 июля. Водитель Lexus ехал по правой обочине дороги Симферополь-Евпатория. Он столкнулся с машиной Toyota Camry, которая поворачивала налево на грунтовую дорогу. При столкновении пострадали пассажиры машины Toyota. 53-летнюю женщину и 11-летнего мальчика доставили в больницу.

Позже, по данным полицейских, женщина умерла в реанимационном отделении от полученных телесных повреждений.

Фото: Злой крымчанин"/"Вконтакте"

- В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, – уточнили в МВД.

В телеграмм-каналах и соцсетях сообщается о том, что автомобиль Lexus LX570 принадлежит бизнесмену, собственнику автозаправок «ТЭС», 52-летнему Сергею Бейму. Официально эта информация не подтверждена.

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