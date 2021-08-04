Автодорогу «Евпатория-Черноморское» привели в порядок

Новый асфальт уложили на все 67 км дороги. Фото: Минтранс РК

Строители закончили ремонт автодороги «Евпатория-Черноморское»,сообщили в Минтрансе РК. Помимо нового асфальтобетонного покрытия, на 67 км трассы укрепили обочины, вложили бортовой камень, обустроили площадки под автобусные остановки. На некоторых участках ширина старой дороги не соответствовала категорийным требованиям, поэтому проезжую часть расширили.

К ремонтным работам подрядная организация АО «ВАД» приступила в конце февраля. Проект реализован по программе «Безопасные качественные дороги». Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50