Назначен новый глава администрации Сакского района

Сабивчак Владимир. Фото: Правительство Республики Крым/rk.gov.ru

Депутаты Сакского райсовета согласовали кандидатуру Владимира Сабивчака на должность главы администрации Сакского района, сообщили в райсовете. На заседании присутствовало 38 из 48 депутатов.

- В ходе заседания сессии депутаты согласовали на должность главы администрации Сакского района Республики Крым Владимира Сабивчака. Проголосовали за 38 депутатов, – уточнили в райсовете.

Сабивчак был заместителем главы администрации Сакского района, а также исполнял обязанности главы администрации после отставки Михаила Слободяника. С 1995 по 2001 год был коммерческим директором Евпаторийского завода стройматериалов. Следующие пять лет занимал пост заместителя гендиректора «Крымгеологии». В 2014 году вернулся на Евпаторийский завод стройматериалов в должности гендиректора.

Ранее сообщалось, что отобраны два кандидата на должность главы администрации Сакского района. Большее количество голосов набрал действующий заместитель главы региона.

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