Ночью в горах под Бахчисараем заблудилась женщина с двумя детьми

Дети с мамой в безопасности, их жизни ничего не угрожает. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Минувшей ночью в районе Бельбекской долины спасатели МЧС помогли выбраться заблудившейся на местности женщине с двумя детьми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Информация о том, что пострадавшим нужна помощь, поступила в службу спасения около полуночи. На поиски туристов сразу же отправилась спасательная группировка.

- По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавших и вывели их в безопасное место. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В поисковых работах были задействованы от МЧС России 10 человек и две единицы техники, а также четыре специалиста на авто от аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за 7 минут девочке срезали с пальца кольцо: В Севастополе спасатели МЧС помогли ребенку. Жизни несовершеннолетней ничего не угрожает.

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