Назначен новый министр топлива и энергетики Крыма

Игорь Коринь. Фото: пресс-служба «Крымэнерго»

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром топлива и энергетики Крыма Игоря Кориня. Соответствующий указ опубликован на сайте Правительства РК. В новую должность чиновник вступил 5 августа.

- Назначить Кориня Игоря на государственную должность Республики Крым – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, – говорится в документе .

С октября 2020 года Коринь находился на должности генерального директора госпредприятия «Крымэнерго», где работал с 2014 года. В июле 2021 года с поста главы главы минтопэнерго Крыма уволился Евгений Рукавишников. До назначения Кориня исполняющим обязанности главы ведомства был замминистра топлива и энергетики Олег Петров.

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