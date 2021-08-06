«Море сказочное»: Сергей Безруков восхитился Крымским полуостровом

Сергей Безруков. Фото: кадр видео s_bezrukov/ Instagram

Талантливый актер каждый год гастролирует на полуострове, не забывая свои визиты освещать в соцсетях.

Сергей Безруков в прошлом году порадовал своих поклонников фото с купания в Черном море, на котором продемонстрировал приличную физическую форму. Голый торс в очередной свой визит на Крымский полуостров 47-летний артист не стал демонстрировать.

В своем Instagram знаменитый актер разместил небольшое видео, где он с удовольствием ныряет в морскую воду хрустальной чистоты

- Море сказочное. Вода чистейшая, теплая. Круто! – не скрывает своего восхищения Сергей Безруков, который приехав в Севастополе на открытие спецпроекта «ЭХО Международного Большого Детского Фестиваля», выбрал свободную минуту, чтобы нырнуть в море.

Оно того стоит! В августе морская вода у берегов города-героя прогрелась аж до + 27°!

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