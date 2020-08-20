Безруков в Крыму: Выставил голый торс напоказ и оставил фанатов без автографа

Сергей Безруков очень талантливый артист.Фото: s_bezrukov/ Instagram

Приехавший в Крым 46-летний Сергей Безруков убил сразу двух зайцев - артист радует поклонников моноспектаклем «И жизнь, и театр, и кино», а также находит время для отдыха.

Вот и фото разместил на своей странице Instagram: стоит в Черном море в одних плавках-шортиках, задрав к небу обе руки.

Актер по душе крымские гастроли. Фото: s_bezrukov/ Instagram

- Море! Лето! - радуется жизни актер, демонстрируя вполне приличную физическую форму.

Пользователи соцсети, комментируя пост, дружно пропели дифирамбы: «Красавчик!»; «Так держать!»; «Талантище».

Но одна из фанаток высказала актеру свое недовольство: «Проснулась счастливая, в ожидании того, что скоро я увижу Вас. Два часа на автобусе из Симферополя ехала. Когда Вы вышли на сцену, то слезы радости и счастья побежали из моих глаз! Но почему Вы так быстро ушли?! Я книгу со стихами Есенина взяла для Вашего автографа. Мы Вас толпой ждали минут 30-40, но Вы уехали. Я так расстроилась, что до сих пор не могу успокоиться и перестать плакать!».

Этим летом, «стараниями» коронавируса, который сделал невыездными россиян, на полуострове случился целый звездопад талантов разного масштаба и калибра.

Снимки на фоне крымских достопримечательностей и пейзажей уже выложили в соцсетях Пухляш из группы Little Big, певица Пелагея.

Дмитрий Билан даже успел себя попробовать в роли борца за экологию - он лично собственноручно вылавливал мусор из Черного моря. Митя Фомин решил помочь обездоленным людям и поддержал морально и материально бездомных в Севастополе.

Алене Свиридовой пришлось заниматься жилищно-коммунальными вопросами – у нее в Керчи затопило дачу. Ксения Бородина тоже не в восторге – ей пришлось ждать очереди, чтобы поселиться в отель, где все включено.

Меньше всего повезло Евгению Петросяну, которому запретили традиционные августовские гастроли в Крыму.

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