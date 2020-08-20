Безруков в Крыму: Выставил голый торс напоказ и оставил фанатов без автографа

Сергей Безруков очень талантливый артист.Фото: s_bezrukov/ Instagram
Приехавший в Крым 46-летний Сергей Безруков убил сразу двух зайцев - артист радует поклонников моноспектаклем «И жизнь, и театр, и кино», а также находит время для отдыха.
Вот и фото разместил на своей странице Instagram: стоит в Черном море в одних плавках-шортиках, задрав к небу обе руки.
Актер по душе крымские гастроли. Фото: s_bezrukov/ Instagram
- Море! Лето! - радуется жизни актер, демонстрируя вполне приличную физическую форму.
Пользователи соцсети, комментируя пост, дружно пропели дифирамбы: «Красавчик!»; «Так держать!»; «Талантище».
Но одна из фанаток высказала актеру свое недовольство: «Проснулась счастливая, в ожидании того, что скоро я увижу Вас. Два часа на автобусе из Симферополя ехала. Когда Вы вышли на сцену, то слезы радости и счастья побежали из моих глаз! Но почему Вы так быстро ушли?! Я книгу со стихами Есенина взяла для Вашего автографа. Мы Вас толпой ждали минут 30-40, но Вы уехали. Я так расстроилась, что до сих пор не могу успокоиться и перестать плакать!».
Этим летом, «стараниями» коронавируса, который сделал невыездными россиян, на полуострове случился целый звездопад талантов разного масштаба и калибра.
Снимки на фоне крымских достопримечательностей и пейзажей уже выложили в соцсетях Пухляш из группы Little Big, певица Пелагея.
Дмитрий Билан даже успел себя попробовать в роли борца за экологию - он лично собственноручно вылавливал мусор из Черного моря. Митя Фомин решил помочь обездоленным людям и поддержал морально и материально бездомных в Севастополе.
Алене Свиридовой пришлось заниматься жилищно-коммунальными вопросами – у нее в Керчи затопило дачу. Ксения Бородина тоже не в восторге – ей пришлось ждать очереди, чтобы поселиться в отель, где все включено.
Меньше всего повезло Евгению Петросяну, которому запретили традиционные августовские гастроли в Крыму.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Началось в колхозе утро!»: В Керчи затопило дачу Алены Свиридовой
Видео инцидента певица выложила в своем Instargam (подробнее)
Пухляш из группы Little Big приехал на отдых в Крым с мамой
Танцор Дмитрий Красилов делится в социальных сетях видами Судака и расхваливает полуостров (подробнее)
«Рыбки обездоленные! Зачем ты так, человек?»: Билан возмутился количеством мусора в Черном море
Певец дал концерты в Крыму и успел немного отдохнуть (подробнее)
Певец Митя Фомин завел дружбу с бомжами из Севастополя
Артист выложил в соцсети фото (подробнее)
«Не худейте. Вы и так красивы»: Поклонники оценили фото Пелагеи в Крыму
Певица приехала на полуостров в качестве члена жюри на играх Высшей лиги КВН (подробнее)
Петросян возмущен запретом на концерты в Крыму
Артист говорит, что «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере (подробнее)
«Осталось 2 дня «мучений»: Ксения Бородина недовольна отдыхом в Крыму
Артистке не хватает отеля, где все включено (подробнее)