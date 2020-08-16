Петросян возмущен запретом на концерты в Крыму

Евгений Петросян. Фото: Евгений Петросян//Instragram

Пародист и юморист Евгений Петросян каждое лето приезжает на полуостров, чтобы смешить жителей и гостей Южного берега Крыма. Но добрая традиция нарушена коронавирусом.

-У меня в августе отменились гастроли в Крыму. На «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа, - написал артист в соцсетях. - Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей , а в концертном зале - нет? Почему в салоне самолета нет шахматнои рассадки, а в театральном зале планируется?

Евгений Петросян считает, что юмор, как спортивные упражнения, требует регулярных тренировок. Для хорошей формы, требуется не только вести репетиции, но и «взаимодействовать со зрителем, который по сути является партнером»

- Если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели-десяти дней . Если два-три месяца - это уже большая проблема. У нас получается уже пять месяцев. И что это будет, нам никто не сможет сказать, - негодует юморист.

Действительно в этом году звезды приезжают на полуостров чаще всего в качестве туристов. Певец Митя Фомин выбрал для себя Севастополь, где настолько проникся местным колоритом, что даже познакомился с бездомными бродягами. Порадовала Крым своим посещением артистка Эвелина Бледанс. На востоке полуострова в Судаке загорал Дмитрий Красилов - пухляш из группы Little Big. Выставила в соцсети фото из Ялты и Севастополя Ксения Бородина, телеведущая, «хозяйка» реалити-шоу «Дом-2».

Но есть и исключение из общего правила: певица Пелагея прилетела не релаксировать на берегу Черного моря, а работать - в качестве члена жюри оценивать шутки команд высшей лиги «Клуба веселых и находчивых».

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