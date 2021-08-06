Шойгу пошутил в ответ над заявлением Зеленского о Крыме

Сергей Шойгу заявил, что Крым всегда был и будет российским Фото: Архив "КП"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, комментируя недавнее интервью украинского президента Владимира Зеленского, заявил, что Крым всегда был и будет российским.

- Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет. Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским, – сказал министр.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что «Крым никогда не будет русской землей». В этом же интервью он не в первый раз рассказал о своей любви к полуострову, даже назвал его «своим».

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