Американский самолет-разведчик засекли у границ Крыма

У берегов Крымского полуострова самолет замечен в 09.15. Фото: PlaneRadar в Twitter

Экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки «Challenger 650» армии США 8 августа производил разведывательный полет вдоль крымского побережья. Соответствующая информация опубликована на мониторинговом ресурсе «PlaneRadar».

Воздушное судно поднялось с аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану (Румыния). В 09.15 было замечено у берегов Крыма.

Ранее сообщалось, что два российских истребителя перехватили самолет-разведчик США над Черным морем. Boeing P-8 Poseidon приближался к российской границе.

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