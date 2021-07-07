Два российских истребителя перехватили самолет-разведчик США над Черным морем

Полет самолетов выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Фото: Архив "КП"

Два российских истребителя Су-30 сопроводили самолет-разведчик США Boeing P-8 Poseidon, который пролетал над Черным морем и приближался к границе РФ.

Вечером 6 июля средства контроля воздушного пространства обнаружили над территорией нейтральных вод Черного моря воздушную цель, которая стремительно приближалась к границе России. В воздух поднялись два самолета-истребителя Су-30 из состава морского авиации и противовоздушной обороны ЧФ.

- Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, - отметили в Министерстве обороны РФ.

СПРАВКА «КП»:

Boeing P-8 Poseidon - самолет изначально предназначен для того, чтобы уничтожать подводные лодки в местах патрулирования и разведок. Благодаря российским истребителям нарушение государственной границы было не допущено.

Напомним, в начале февраля в сеть попало видео полета одного российского истребителя Су-24, который пролетал недалеко от американского эсминца в акватории Черного моря. Кадры полета были опубликованы в аккаунте 6-го флота Военно-морских сил (ВМС) США.

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