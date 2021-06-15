Со дна Черного моря подняли советский самолет, сбитый фашистами во время войны

У самолета сохранился корпус. Фото: Александр Елкин/ Батарея 29 БИС/FB

Больше года назад на дне Черного моря около Керчи нашли советский штурмовик «Ил-2». И только сегодня, 15 июня, экспедиции удалось поднять со дна боевой самолет.

- Самолет мы подняли со дна, он сейчас находится в Камыш-Бурунской бухте и висит на понтонах. Это, по большому счету, кабина с двигателем и мотором. Отлетели только хвост и крылья штурмовика, - сообщил КП-Крым руководитель региональной общественной организации «Батарея 29 БИС» Александр Елкин.

По его словам, штурмовик «Ил-2» сбили фашисты в 1943 году. Он загорелся и упал в море. Экипажу удалось спастись. Самолет долгие годы находился под толщей воды на глубине 4,5 метров, пока его не обнаружили исследователи.

Теперь предстоит очистить детали от ила, а затем у общественников стоит грандиозная задача – штурмовик используют для памятника в честь пилотов, погибших при освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Монумент установят при въезде на Крымский мост.

- Еще нужно собрать запчасти от других самолетов, деньги, документы. Думаю, что в течение 4-5 лет поставим такой памятник у Крымского моста. В целом необходимо 36 миллионов рублей. Пока самолета не было - памятник был лишь идеей. А сейчас это цель. Надеемся, что средства найдем за счет спонсоров или грантов, - пояснил Александр Елкин.

Напомним, в мае проходила морская экспедиция, во время которой в окрестностях курортного села Героевское команда «Батареи 29 БИС» нашла торпедный советский катер, затонувший в 1941 году.

Общественная организация ежегодно открывает много находок. Исследователи ищут и поднимают со дна технику времен войны, а также восстанавливают имена герое, отдавших жизнь за Родину.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В двух километрах от Крымского моста нашли боевой катер Сталина

Корпус корабля морской погранохраны НКВД сделан из красного дерева и прошит гвоздями из бронзы (подробнее)

«Корпус хорошо сохранился»: В Керченском проливе нашли штурмовик «Ил-2» военных времен

Боевой самолет подбили немецко-фашистские захватчики в 1943 году (подробнее)