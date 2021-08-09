Вожатый рассказал, что происходило с ребенком в севастопольском лагере «Ласпи»

Мальчика было сложно контролировать, он неоднократно ввязывался в драки со сверстниками Фото: Архив "КП"

Вожатый из лагеря «Ласпи» в Севастополе ответил на обвинения в жестоком обращении над ребенком, сообщили в администрации лагеря.

Напомним, что недавно в соцсетях появилось скандальное сообщение о жестокости к подопечным в лагере. Мама мальчика, отдыхавшего на третьей смене, сообщила, что один из вожатых применял к ребенку физическую силу, оставлял одного в темной комнате, унижал в присутствии всего отряда.

- В ответ на публикации в социальных сетях о том, что ребенок моего отряда подвергался физическому и моральному насилию, хочу сказать, что я требую всестороннее рассмотрение этого случая, потому что ситуация выглядела иначе! – сообщил вожатый.

По его словам, мальчик вел себя плохо, никого не слушался, к дисциплине не был приучен, становился неконтролируемым. Поэтому с ним проводили воспитательные беседы, однако никакого физического воздействия к ребенку не применяли.

- Несколько раз я действительно его снимал с парапетов, столов и других возвышенностей дабы он не получил травму, беспокоясь о его здоровье, но брал его исключительно за туловище, снимая с высоты, – добавил вожатый.

Он уточнил, что ребенка не оскорблял, только называл его при всем отряде «особенный». Ребенок неоднократно вступал в драки, развязывали которые не только другие дети, но и сам мальчик.

- Мы разнимали ребят и старались максимально быстро разобраться в ситуации. И о каждом инциденте рассказывали родителям. Никто из вожатых не разрешал бить кого-либо, а тем более не направлял других детей для избиения мальчика, – рассказал он.

Вожатые рассказал, что ребенка на время переселили в отдельную комнату, так как он не давал спать другим детям, баловался. Обратно к ребятам его перевели после того, как у мальчика стали налаживаться отношения с другими детьми и он стал хорошо себя вести.

- Ребенок сложный, неконтролируемый, использовал ненормативную лексику в сторону вожатых и детей, требовал особого внимания, которое ему уделялось круглосуточно. В течение смены с ним проводились беседы о его поведении и о том, как правильно вести себя в коллективе, – добавил он.

Он считает неправдой все, что написано в соцсетях, и готов обратиться в суд с обвинением в клевете.

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