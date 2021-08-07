Издевательство над ребенком в лагере «Ласпи»: Чиновники Севастополя ищут виноватых

В лагере пройдет проверка. Фото: sev.gov.ru

Досье лагеря «Ласпи», где пару лет тому назад произошло массовое отравление, того глядишь пополнится еще одним неприглядным фактом, если конечно это не фейк.

- В социальных сетях появилась информация о жестоком обращении с ребенком в лагере «Ласпи». Мама мальчика, отдыхавшего на третьей смене, сообщила, что один из вожатых применял к ребенку физическую силу, оставлял одного в темной комнате, унижал в присутствии всего отряда, - сообщила пресс-служба Правительства Севастополя.

Чиновники, как только узнали такую негативную новость, то тут же затеяли проверку.

- Будут опрошены, безусловно, все вожатые. Ситуация находится под контролем, - отметил 1-ый заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

Он заявил, что детский омбудсмен уже делает попытки поговорить с родными мальчика. Специалисты уже начали тщательно изучают записи с камер видеонаблюдения, ведется опрос детей.

Кстати, когда в 2018 году в «Ласпи» произошло отравление, то директора лагеря отдали под суд.

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