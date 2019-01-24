2019-01-24T18:07:19+03:00
Общество

В Севастополе будут судить директора лагеря «Ласпи», в котором отравились дети

Всего пострадали около 30 человек
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе будут судить директора лагеря «Ласпи», в котором отравился 21 ребенок и еще 7 человек - работников центра. Как рассказали в Следственном управлении, болезнь протекала в форме острого гастроэнтерита.

Первую оздоровительную смену в лагере открыли 5 июня 2018 года.

- Директор учреждения знала, что при организации детского отдыха допущены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил организации питания, не укомплектован необходимый штат работников столовой, - добавили в пресс-службе.

После заключения судебной экспертизы оказалось,что в детском центре нарушен режим, мытья посуды, хранения и сбора пищевых отходов. Это и могло привести к развитию у людей пищевой бактериальной интоксикации, протекавшей в форме острого гастроэнтерита.

Руководителю предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса, с обвинительным заключением дело направлено в суд.

Кстати, вторую смену скандальный лагерь принял 12 июля 2018 года. К тому моменту там уже закупили новое оборудование для пищеблока, увеличили и обновили кадровый состав.

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