Под Феодосией возле автозаправки перевернулся внедорожник

Водитель попытался избежать столкновения, но не справился с управлением. Фото: скриншот из видео

Под Феодосий произошла авария с участием внедорожника и велосипеда. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. На месте происшествия сейчас работают спасатели.

- И «пожарка» стоит, и велосипед на середине трассы валяется, – цитирует КИА одного из свидетелей инцидента.

Ранее сообщалось, что виновнику ДТП, в котором погибли трое полицейских, грозит 7 лет тюрьмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

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