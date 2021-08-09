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Происшествия9 августа 2021 15:30

Под Феодосией возле автозаправки перевернулся внедорожник

Водитель пытался избежать столкновения с велосипедистом
Елизавета КВАЧКОВА
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Водитель попытался избежать столкновения, но не справился с управлением. Фото: скриншот из видео

Водитель попытался избежать столкновения, но не справился с управлением. Фото: скриншот из видео

Под Феодосий произошла авария с участием внедорожника и велосипеда. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. На месте происшествия сейчас работают спасатели.

- И «пожарка» стоит, и велосипед на середине трассы валяется, – цитирует КИА одного из свидетелей инцидента.

Ранее сообщалось, что виновнику ДТП, в котором погибли трое полицейских, грозит 7 лет тюрьмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

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Смотреть видеосюжет
В Крыму джип кувырком влетел на заправку из-за велосипедиста.
В Крыму джип кувырком влетел на заправку из-за велосипедиста.
На месте аварии сейчас работают спасатели. Видео: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/Вконтакте.