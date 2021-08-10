Из-за сильного ливня грунт сошел на дороги Симферополя

Рабочие трудятся на проблемных участках. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На улице Первомайской в Симферополе после ремонта на дорожных сетях ливнем размыло грунт, сообщили в пресс-службе местной администрации. О перекрытии проблемных участков не сообщалось. На месте сотрудники города устраняют последствия непогоды.

- На улице Первомайской вследствие проведения ремонтных работ на сетях при выпадении осадков произошло размывание грунта и вынос его на проезжую часть улиц Беспалова, Воровского, Киевской, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму на 10 и 11 августа объявлено штормовое предупреждение. Прогулки в горы, лес и к морю лучше отложить.

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