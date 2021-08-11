МЧС: В Крыму на 11-12 августа объявлено штормовое предупреждение

Жителям Крымского полуострова следует быть осторожнее, пока в регионе сохраняется непогода Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Республике Крым объявлено штормовое предупреждение на 11-1 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

В центральных, южных и восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал до 20-25 метров в секунду.

Сотрудники МЧС советуют жителям и гостям региона воздержаться от походов в лес, горы и к морю на время непогоды.

Ранее сообщалось, что 11 августа в Крыму ожидаются дожди, грозы и тепло до +28 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50