Движение на трассе «Таврида» восстановлено после подтопления

Ранее проезд по "Тавриде" был частично недоступен из-за подтопления Фото: Архив "КП"

Движение на трассе «Таврида» вновь открыто по одной полосе в каждом направлении, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

- На участке автодороги А-291 Керчь-Симферополь-Севастополь в Ленинском районе (километр 54 - километр 55) восстановлено движение (по одной полосе в каждую сторону), – говорится в сообщении.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники эксплуатирующей организации.

Напомним, что из-за подтопления проезжей части движение по трассе «Таврида» в Крыму было временно ограничено. Водителям приходилось ехать другим маршрутом.

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