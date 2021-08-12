В Симферополе перекроют проезд между улицами Дыбенко и Толстого

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ Фото: Архив "КП"

В Симферополе из-за ремонтных работ временно перекроют проезд между улицами Дыбенко и Толстого, сообщили в пресс-службе местной администрации со ссылкой на ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

- Временные ограничения связаны с производством ремонтных работ на теплотрассах. Просим заранее выбирать пути объезда, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение на трассе «Таврида» восстановлено после подтопления.

Проезд был недоступен несколько часов.

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