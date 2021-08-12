Зеленский не получит убежище в Крыму в случае побега с Украины, – Аксенов

Владимир Зеленский не сможет получить политическое убежище в Крыму. Фото: Владимир Зеленский/Instagram

Украинский президент Владимир Зеленский не сможет найти политическое убежище в Крыму в случае, если ему придется бежать с Украины. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил во время «прямой линии» с крымчанами 12 августа.

Напомним, что в собственности украинского лидера по-прежнему сохраняется квартира в крымской Ливадии.

- У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придется просить, если с Украины придется бежать, мы его выдадим без всяких сомнений, – сказал Аксенов.

Он давил, что многие «товарищи Зеленского» владеют различным бизнесом в Крыму.

Ранее сообщалось, что австрийский политолог прокомментировал заявление Зеленского о Крыме. По его мнению, полуостров однозначно является частью Русского мира.

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