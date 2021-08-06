Австрийский политолог прокомментировал заявление Зеленского о Крыме

Политолог из Австрии не согласен с заявлением Зеленского о том, что Крым никогда не будет русской территорией. Фото: Владимир Зеленский/Instagram

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в Украину – пример потери связи с реальностью. Такое мнение выразил геополитический аналитик, генеральный секретарь Института Суворова Патрик Поппель (Вена, Австрия), пишет Крымская газета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией. В этом же интервью он не в первый раз рассказал о своей любви к полуострову, даже назвал его «своим».

- Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в Украину – пример потери связи с реальностью. Также я бы хотел добавить, что Крым – безусловно, часть Русского мира. Мы можем это наблюдать как в истории, так и в культуре, – цитирует СМИ Поппеля.

Он также добавил, что инфраструктура полуострова изменилась в лучшую сторону за последние семь лет, в чем он лично убедился во время визитов в республику. Западу следует принять тот факт, что жители Крыма сделали свой выбор.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу пошутил в ответ над заявлением Зеленского о Крыме.

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