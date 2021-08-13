Жителей Керчи повторно предупредили о возможной эвакуации

Сегодня ночью в Керчи выпили обильные осадки, которые спровоцировали выход из берегов маловодной реки Булганак. Фото: пресс-служба администрации Керчи

В связи с ухудшением погодных условий в регионе власти Керчи повторно призвали жителей низменных районов города подготовиться к возможной эвакуации, сообщили в пресс-службе местной администрации. На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.

- В ближайшее время ожидается усиление осадков. Жителям Керчи, проживающим в низменных районах, необходимо принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации,– говорится в сообщении.

Места сбора – территория АТП-14313, улица Вокзальное Шоссе, 44, а также здание МЧС на улице Комарова, 1.

Ранее сообщалось, что ливень в Керчи затопил оптовый рынок: По улице поплыли арбузы и дыни. По данным МЧС, в городе выпало 45 мм осадков, но прогнозируют еще больше.

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