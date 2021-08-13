В Крыму пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево

Против нетрезвого водителя составлен административный материал Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Черноморском районе Крыма произошла авария, в результате которой пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. Инцидент произошел на автодороге Черноморское - Евпатория - Знаменское около половины восьмого вечера в четверг 12 августа.

Пьяный 48-летний водитель за рулем автомобиля Ford Mondeo слетел с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего машина загорелась. Спасатели, прибыв на место, ликвидировали возгорание, а также помогли доставить двух пострадавших до автомобиля медиков. Против водителя, севшего за руль в нетрезвом виде, составлен административный материал.

Ранее сообщалось, что тройное ДТП на «Тавриде» привело к пробке на Крымском мосту. Проезд по транспортному переходу временно ограничен.

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