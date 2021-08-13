Тройное ДТП на «Тавриде» привело к пробке на Крымском мосту

Часть трассы "Таврида" временно перекрыта для проезда из-за ДТП. Фото: Крымский мост/Вконтакте

Движение на крымской трассе «Таврида» частично недоступно из-за аварии, в которой столкнулись три автомобиля, сообщили в пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань». В результате ДТП с участием громоздких военных машин на Крымском мосту образовалась пробка длиной 6 километров. Инцидент произошел 13 августа в 10.30.

- На 158 километре трассы А-290 (Крымский мост) организован объезд места аварии. Движение открыто только по левой полосе. На месте работают сотрудники ГИБДД и эксплуатирующей организации, - говорится в сообщении.

Уточняется, что столкнулись грузовик, автокран военных и легковушка. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Машина техобслуживания поможет отбуксировать пострадавшие транспортные средства.

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