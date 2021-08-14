В Керчи из-за потопа изменили маршруты общественного транспорта

В Керчи наводнение. Фото: архив КП
В Крым снова нагрянуло ненастье, которое проявило свой зловредный нрав на Керченском полуострове. Власти держат под контролем все, что происходит в Керчи, которая снова пострадала от природной стихии.
- С утра ситуация в городе остается стабильной, - такое сообщение появилось на официальном портале города-героя.
Отмечается, что по-прежнему частично подтоплена улица Самойленко, поэтому пришлось подкорректировать движение общественного транспорта.
Администрация предоставила горожанам и гостям Керчи подробный расклад по всем изменениям.
Фото: скрин официального сайта администрации г. Керчи
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