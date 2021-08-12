В Керчи из зон подтопления эвакуировали первых десять человек

Вода в Керчи начала подтапливать частные домовладения. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Из-за подтопления в Керчи эвакуировали первых десять местных жителей переулка Вокзальный. Среди них – четверо детей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, пока что людей разместили на улице Войкова, 30, где находится «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюкова».

- Решается вопрос о расселении людей в гостиницы, - уточнили в городской мэрии.

Спасатели расчищают русла рек. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев заявил, что готовы к развертыванию 26 пунктов временного размещения, которые смогут вместить 8 410 человек.

По данным спасателей, в настоящее время остаются подтопленными три придомовых территории в восточном Крыму. В Керчи основное подтопление находится в районе стадиона им. 50 лет Октября, порта и овощного рынка. Также затоплены центральные улицы города - Борзенко, Самойленко и Еременко.

Основные работы идут в центре города. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Чтобы не допустить дальнейшего подтопления территорий, в Керчи с помощью спецтехники углубляют стоки в сторону реки Мелек-Чесме. Это поможет в несколько раз увеличить сброс воды в реку.

Обильные осадки прошли в селах Красногорка, Ильичево и Калиновка Ленинского района. По данным Сергея Садаклиева, на данный момент откачана вода в большинстве домов. В некоторых местах ее уровень достигал 70 сантиметров.

В некоторых частях города машины «плывут» по дорогам. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Напомним, в Крыму на 13 августа было объявлено штормовое предупреждение. За сутки в Керчи выпало 45 мм осадков, в Кировском районе – 41 мм, в Феодосии – 24 мм. 14 августа синоптики не прогнозируют улучшения погоды – будут сильные дожди, грозы, крупный град и шквал 20-25 м/с.

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