Туристы уезжают, пляжи закрыты из-за шторма: Обстановка в Керчи после сильных ливней ухудшилась

Центральные улицы Керчи подтоплены. Фото: пресс-служба администрации Керчи

С вечера 12 августа в Керчи вновь льют сильные ливни. Ночью городские реки начали выходить из берегов, а утром 13 августа несколько улиц, примыкающих к реке Мелек-Чесме, оказались подтопленными. Из-за этого полностью ограничено движение электротранспорта, а часть городских автобусов пустили в объезд центра. Несмотря на то, что массовых подтоплений в городе пока нет, местные власти порекомендовали горожанам и туристам быть готовыми к эвакуации.

За сутки в Керчи выпало 45 мм осадков. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Керчь – самая восточная точка на карте Крыма, именно этот город первым встречает туристов после пересечения Крымского моста. И хоть основная направленность Керчи – не рекреация, здесь ежегодно отдыхает не меньше 40 тысяч туристов.

- До потопов обстановка с туристами у нас была нормальная. Больше всего человек приехало в июле. На 11 августа текущего года в Керчи отдохнула 41 тысяча туристов. Для сравнения – за весь 2018 год было всего 44 тысячи отдыхающих, - рассказывает КП-Крым Татьяна Родченко, начальник отдела по развитию туризма администрации Керчи.

По ее словам, на текущий момент загрузка керченских гостиниц достигает 63%.

- Но туристы уже начали разъезжаться. Погода в августе не балует теплом и летним солнцем. Конечно, на количество туристов влияют и подтопления. Люди не могут спокойно отдыхать. У нас в городе работает пять пляжей, но сейчас они закрыты из-за штормового предупреждения. Купаться там пока нельзя, - поясняет Родченко.

Спасатели обходят город. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Эксперт отмечает: после глобального июньского потопа Роспотребнадзор выдал предписание временно ограничить купание на керченских пляжах, но официально их не закрывали. После взятия проб воды и получения результатов о том, что купание безопасно, пляжи вновь начали работать полноценно. Сейчас пляжи не закрыты, но желающих купаться просто нет – несколько дней идут дожди.

В администрации надеются, что отдыхающие еще приедут в Керчь во время бархатного сезона, но его успех тоже будет зависеть от погоды.

Уровень воды в городе поднялся. Фото: пресс-служба администрации Керчи

- Хотелось бы, чтобы мы закончили курортный сезон с цифрой за 50 тысяч человек, но непонятно, какой будет погода. Если сентябрь будет теплым, ждем еще туристов, но если будут дожди, то продолжение курортного сезона окажется под вопросом. Невозможно что-то прогнозировать, - заключила Татьяна Родченко.

Отметим, что в других регионах Крыма полным ходом идет курортный сезон. Особенно много людей на пляжах ЮБК и на западе полуострова. По данным Минкурортов и туризма РК, с начала года до конца июля республику посетило больше 4 миллионов отдыхающих.

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