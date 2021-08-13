Ливни продолжаются: в Керчи затопило несколько улиц

Дождь в Керчи льет с 12 августа Фото: Архив "КП"

В Керчи продолжает ухудшаться погода. Прошедшие ливни уже затопили несколько центральных улиц города. По данным администрации, подтоплен перекресток Самойленко и улица Борзенко, улица Еременко в районе стадиона им. 50-летия Октября. Эти улицы сейчас перекрыты для движения. Кроме того, подтоплено два частных домовладения по адресу Внутриквартальный переулок 14, 16.

С некоторых машин уже слетели номера. Фото: Анатолий Николаев-Талин

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ РАБОТАЕТ

В городе временно ограничено движение электротранспорта. Остальной общественный транспорт в Керчи работает, но некоторые маршруты движения изменены.

Так, маршруты № 41, №40, №19, №23 следуют по улице Кирова через Еременко, огибая затопленный перекресток на улице Самойленко. Маршруты №35 и 24 следуют через ул. Еременко по ул. Борзенко до больницы №1, поворачивая на Вокзальное шоссе.

КЕРЧАН ПРОСЯТ ГОТОВИТЬСЯ К ЭВАКУАЦИИ

В ближайшее время синоптики прогнозируют усиление осадков, штормовое предупреждение в Крыму было объявлено на 13 и 14 августа.

В администрации Керчи призвали местных жителей, проживающих в низменных районах, принять меры, чтобы минимизировать возможные подтопления. Также керчан попросили подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания на случай эвакуации.

Напомним, новые подтопления в Ленинском районе Крыма начались 12 августа из-за обильных осадков. Дождевая вода сошла с полей и затопила 170 придомовых территорий, из них 90 частных домов. Кроме того, был временно перекрыт участок трассы «Таврида», где уровень воды достигал 50 см. До 9 вечера все последствия потопа были ликвидированы, спасатели откачали 310 кубов воды.

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