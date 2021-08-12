Ливни затопили трассу «Таврида» и Ленинский район Крыма: готовится эвакуация населения

Самые сильные ливни прошли в Крыму 17 и 18 июня. Фото: пресс-служба МЧС по РК
В Крыму продолжает бушевать стихия. Сильные ливни обрушились на полуостров уже ночью 11 августа. В результате подтопило дорогу из Симферополя в Ялту - переполнился водоем, и вода начала сходиться между селами Краснолесье и Доброе.
Из-за непогоды в Симферопольском районе подтопило 4 домовладения и 11 придомовых территорий. Шесть человек временно поселили в гостиницу.
В Симферопольском районе ночью эвакуировали несколько человек. Фото: ГУ МЧС по РК
На утро 12 августа дорога в Ялту разблокирована, однако спасатели сообщают о подтоплении трассы «Таврида». Кроме того, ливни начинают затапливать Ленинский район Крыма.
- В селе Красногорка Ленинского района подтоплено 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Также произошло подтопление восьмикилометрового участка автодороги 55 км трассы «Таврида». Зафиксирован уровень воды в 50 сантиметров. Этот участок перекрыт, - уточнили в пресс-службе МЧС по РК.
Объезд осуществляется через села Ленино и Ильичево.
В Ленинском районе продолжает идти дождь. Для возможной эвакуации населения подготовили пять автобусов и шесть пунктов временного размещения.
ПОГОДА НЕ УЛУЧШИТСЯ
Однако в ближайшее время ждать улучшения погоды на полуострове не стоит. В ГУ МЧС по РК объявили штормовое предупреждение на 12, 13 и 14 августа.
- 12 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. В течении суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.
ЯЛТИНЦАМ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА
Глава администрации Ялты Янина Павленко порекомендовала местным жителям и туристам воздержаться от любых прогулок – и городских, и морских.
Это не единственное подтопление, которое случилось на полуострове этим летом. Самые сильные ливни прошли 17 и 18 июня. От стихии больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Сотни домов оказались подтопленными, больше 50 человек пострадали, двое погибли. Сумма ущерба крымчанам была оценена в 234 миллиона 120 тысяч рублей.
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