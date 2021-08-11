Снова потоп: под Симферополем сильный ливень подтопил два дома и перекрыл дорогу на Ялту

Стихия вновь начала бушевать на полуострове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Крыму снова зафиксировали подтопления из-за ливней, которые прошли в некоторых районах полуострова 11 августа.

- В 20.30 на телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым поступила информация о сильном дожде в районе села Краснолесье Симферопольского района. По предварительной информации, в результате перенаполнения природного естественного водоема происходит сход воды на автодорогу между с. Краснолесье и с. Доброе. Затруднено движение автотранспорта, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

На место подтопления выехали спасатели. Они обнаружили, что подтоплен одноэтажный многоквартирный дом и два частных домовладения.

Сейчас там работает 50 человек спецотряда, 4 мотопомпы и две лодки. На месте также находится оперативная местная группа пожарного спасательного гарнизона и представители администрации Симферопольского района. Спасатели обследуют территорию населенного пункта.

Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 11-12 августа. Синоптики прогнозировали сильные дожди и крупный град в центральных, южных и восточных районах полуострова. Это не единственное подтопление, которое случилось на полуострове этим летом. Самые сильные ливни прошли 17 и 18 июня. От стихии больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Сотни домов оказались подтопленными, больше 50 человек пострадали, двое погибли. Сумма ущерба крымчанам была оценена в 234 миллиона 120 тысяч рублей.

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