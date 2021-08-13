«Библейский потоп» в Крыму признан ЧС федерального масштаба

В Ялте до сих пор не завершена ликвидация последствий сильного затопления Фото: Михаил ПАТЛИС

Крымские потопы в июне-июле 2021 года получили статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.

- Принято решение о присвоении статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба событиям, связанным с подтоплением на территории Республики Крым, произошедшим в конце июня - начале июля, - сообщил Аксенов.

Мощные ливни начали захлестывать Крым в ночь на 17 июня, больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район.

- Всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км, - напомнил глава РК.

В результате пострадали 4 082 человека, 59 - получили травмы, двое погибли, еще один человек числится без вести пропавшим. На момент подтопления в республике развернули 9 пунктов временного размещения, куда экстренно эвакуировали 251 пострадавшего, 35 из них - дети.

Частично имущества лишились 867 человек, еще 1 692 местных жителя потеряли все. Среди нуждающихся в материальной поддержке со стороны властей оказались около 3 500 человек, которые получили единовременные выплаты.

На устранение последствий наводнения потребовались колоссальные средства - 272 миллиона рублей. По оценкам экспертов, общий ущерб, нанесенный региону, составил 4,7 миллиарда рублей. По словам главы Крыма, эти цифры не окончательные, подсчет убытков продолжается.

В Керчи сегодня сформирована группировка сил и средств, достаточная для решения всех проблемных задач. Обстановка с погодой в городе ухудшается, со вчерашнего дня в районе действует штормовое предупреждение. Местные власти повторно призвали граждан подготовиться к возможной эвакуации. Крымское правительство продолжает контролировать ситуацию на территории полуострова.

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