Вице-премьер Марат Хуснуллин: ущерб от подтопления на Крымском полуострове составил 4,6 миллиарда рублей

Набережную Ялты пришлось очищать от толстого слоя грязи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Силы природы изрядно покуражилась на полуострове. Природа сначала испытывала на прочность засухой, а потом небеса прохудились и залили Крым ливнями.

От подтопления пострадали дороги, различные инженерные коммуникации, торговые точки с товаром, жилые дома, захлебнулись в потоке воды дорогие, и не очень дорогостоящие авто. К сожалению, не обошлось без жертв. Власти стараются исправить ситуацию, чтобы жизнь вошла в прежнее русло: восстановить порушенное, помочь пострадавшим.

- Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба - 4,6 миллиарда рублей, это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, - сообщил вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в эфире телевизионного канала «Россия 24».

Высокопоставленный чиновник отметил, что у руководства Республики Крым есть «пожелания на общую сумму 12 миллиардов рублей», но сегодняшний день для заявления в Министерство финансов России согласовано 4,6 миллиарда рублей.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в свою очередь сообщил на своей странице в соцсетях:

- В Крыму идет активная работа по выплатам компенсаций пострадавшим в результате ЧС. Все компенсации, предусмотренные федеральным законодательством в размере 10, 50, 100 тысяч рублей, уже выплачены, по сути, в полном объеме.

Из внебюджетных источников возмещается ущерб тем, кого стихия лишила автомобиля. Власти региона обещают помочь собственникам жилья, которое пострадало от «библейского потопа».

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