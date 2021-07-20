В Крыму первые автовладельцы получили компенсацию за утраченные в потопе машины

Около 1 тысячи авто попали в зону подтопления. Фото: Совмин РК

В Крыму первые 48 автовладельцев получили компенсацию за утраченные во время ЧС машины. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Выплачены первые компенсации за автомобили, пострадавшие вследствие подтопления, на сумму 4,5 миллиона рублей, - подчеркнул он. Прием заявлений на выплату компенсаций проводят в Доме предпринимателей в Симферополе, Ялте и Керчи до 10 августа. За один день поступило 220 заявок. Форму обращения можно скачать и заполнить заранее. Телефон для справок: 8 (800) 500 38 59 или +7 (978) 989 00 60. Адреса приема заявлений:

Симферополь, ул. Севастопольская 20а, с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 13:00

Ялта, ул. Маршака д. 6 (3 этаж, помещение № 5,) с 9:00 до 18:00

Керчь, ул. Кирова д. 15, с 9:00 до 18:00. К заявлению необходимо приложить следующие документы:

– копию документа, удостоверяющий личность;

– копию документа, подтверждающего право владения транспортным средством, в случае если заявление подает не собственник автотранспортного средства;

– копию паспорта транспортного средства (ПТС);

– копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС);

– копия договора страхования автомобиля КАСКО (при наличии).

Компенсации в размере 100% от суммы ущерба подлежат автомобили, стоимостью до 300 тысяч рублей, в размере 40 % - дороже 300 тысяч рублей.

Всего в Крыму на утраченные в потопе автомобили поступило 930 заявлений, из них 729 в Керчи, 182 в Ялте, остальные в Бахчисарайском районе. Размер ущерба составляет почти 407 миллионов рублей. Выплаты производят из благотворительного фонда с бюджетом в 180 миллионов рублей.

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