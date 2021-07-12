В селах Бельбекской долины потоп разрушил мосты и дороги

Потоки воды разрушили мосты и дороги
Фото: Архив "КП"
В селах Бельбекской долины, где вышедшие из берегов Бельбек и Коккозка подмыли больше 100 домов, разрушены 5 мостов и 8 км проселочных дорог. Вода в кранах Куйбышево и Большое Садовое не пригодна для употребления из-за бактерий.
- В Бахчисарайском районе в селах Куйбышево и Большое Садовое плохое качество воды, - подчеркнула главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Необходимо провести ревизию сетей, дезинфекцию и гиперхлорирование. Вода для употребления только привозная.
Руководство района в свою очередь следит за состоянием подтопленных жилых домов и мостов через реки, пришедших в негодность из-за подъема уровня воды.
- Мы делам обход 15 домовладений, где после просушки появились трещины, и может так случится, что количество аварийных домов добавится, - отметила глава районной администрации Людмила Пучкова. - Самая большая проблема- состояние путепроводов через реки, наших мостов. Специалисты Минстроя признали 5 мостов аварийными.
Без единственного моста полностью отрезанным от сообщения осталось село Аромат, где проживают 13 человек и находятся несколько фермерских хозяйств. На реке Кача в селе Тенистое произошел обвал участка дороги, что не позволяет передвигаться на автомобиле. Еще 8 км проселочных дорог в долине полностью пришли в негодность.
- Дороги просто смыло, и невозможно проехать на легковом транспорте, - пояснила Пучкова. - Там нужды кардинальные меры, мы сами с этим не справимся.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что жителей разрушенных потопом пяти домов Бельбекской долины в Бахчисарайском районе переселят в съемное жилье.
Всего по данным МЧС в результате ливня 4-5 июля были подтоплены 110 объектов: 101 частный дом, 5 многоквартирных в поселке Куйбышево, Соколинский психоневрологический интернат и Куйбышевский дворец культуры.
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