В Крыму развелось много рогатых оленей

Крымский благородный олень очень эффектно выглядит. Фото: Александр Костин/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Грациозные парнокопытные легко, как гонимые ветром перышки, несутся по горным склонам. Их очень много, пытаешься пересчитать, но тут же сбиваешься, слишком быстро божьи творения перемещаются!

Такое восхитительное видео разместили в соцсети сотрудники национального парка «Крымский».

- Крымский благородный олень в естественной среде обитания, - такой пост сопровождает ролик, где отмечается, что нацпарк – это излюбленное место обитания прекрасных животных.

Крымские олени не очень пугливые существа. Видимо самолюбование у них есть в характере, поэтому иногда животные позируют на камеру. Снимки получаются очень эффектными!

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