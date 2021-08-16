На проект ремонта клинической больницы в Симферополе потратят 11 миллионов рублей

На проект ремонта ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» потратят более 11 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

На разработку проекта ремонта здания Симферопольской клинической больницы на улице Киевская, 142 выделено 11 миллионов 650 тысяч рублей. Соответствующее Распоряжение Главы РК Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале крымского правительства, пишет КИА.

Проектно-сметная документации должна быть завершена до конца текущего года. Контракт заключен с ООО «АСК-ГРУПП». Уточняется, что в проект входит также благоустройство прилегающей территории медучреждения.

Ранее сообщалось, что на ремонт двух улиц в Симферополе потратят 52 миллиона рублей. Работы должны закончить к 1 декабря этого года.

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