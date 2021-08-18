В Крыму арестовали одного из задержанных главарей формирования «Хизб ут-Тахрир»*

Один из задержанных ячейки «Хизб ут-Тахрир»* будет находится под стражей до 12 октября Фото: Архив "КП"

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца одного из пяти задержанных в Крыму по подозрению в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*, сообщили в среду на сайте суда. Преступник будет находиться под арестом до 12 октября.

- Ф., являясь руководителем местной ячейки международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*), умышленно осуществлял скрытную антироссийскую и антиконституционную деятельность, – говорится в сообщении.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» – запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

Ранее сообщалось, что задержанный проводил вместе с другими участниками формирования собрания, на которых распространял между крымчанами террористическую идеологию и вербовал в свои ряды мусульман, проживающих на территории РК.

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