В Крыму задержали главарей запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир»*

На территории Крыма задержанные вели деятельность, нарушающую законодательство Российской Федерации Фото: Архив "КП"

Силовики задержали в Крыму двух главарей террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, нарушители вербовали мусульман, проживающих на территории полуострова. Также арестованы трое участников запрещенного формирования.

- Сотрудниками Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 2 главаря и 3 ее активных участника, - говорится в сообщении.

На территории Крымского полуострова преступники вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Задержанные проводили собрания, на которых распространяли меду крымчанами террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман, проживающих на территории РК.

По местам проживания задержанных правоохранители обнаружили немало запрещенных материалов, пропагандирующих деятельность организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», также были изъяты средства связи разные гаджеты. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела. Расследование дела еще не завершено.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» – запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму задержали пятерых возможных участников «Хизб ут-Тахрир»*

Они находились на территории Севастополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов (подробнее)

Четыре члена террористической организации в Крыму получили до 20 лет колонии

Мужчины вербовали в свои ряды жителей курортной Алушты (подробнее)