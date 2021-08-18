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Происшествия18 августа 2021 10:25

В Крыму задержали главарей запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир»*

Также силовики вычислили нескольких участников местной ячейки
Елизавета КВАЧКОВА
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На территории Крыма задержанные вели деятельность, нарушающую законодательство Российской Федерации

На территории Крыма задержанные вели деятельность, нарушающую законодательство Российской Федерации

Фото: Архив "КП"

Силовики задержали в Крыму двух главарей террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, нарушители вербовали мусульман, проживающих на территории полуострова. Также арестованы трое участников запрещенного формирования.

- Сотрудниками Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 2 главаря и 3 ее активных участника, - говорится в сообщении.

На территории Крымского полуострова преступники вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Задержанные проводили собрания, на которых распространяли меду крымчанами террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман, проживающих на территории РК.

По местам проживания задержанных правоохранители обнаружили немало запрещенных материалов, пропагандирующих деятельность организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», также были изъяты средства связи разные гаджеты. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела. Расследование дела еще не завершено.

Пять членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» – запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

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Пять членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму

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