Четыре члена террористической организации в Крыму получили до 20 лет колонии

Членов экстремистской организации задержали в феврале Фото: Архив "КП"

Четверо членов экстремистской организации, запрещенной на территории РФ судом «Хизб ут-Тахрир»*, которые основали ее в Крыму, получили от 12 до 18 лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Южный военный окружной суд в Ростове-на-Дону.

Ленура Халилова и Руслана Месутова обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление, насильственный захват власти). Руслана Нагаева и Эльдара Кантимирова обвинили в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ).

Таким образом Ленуру Халилову и Руслану Месутову дали по 18 лет колонии, Руслану Нагаеву – 13 лет, Эльдару Кантимирову - 12 лет колонии.

По данным пресс-службы суда, осужденные основали запрещенную ячейку в Алуште и склоняли местных жителей к тому, чтобы они в нее вступали, вели пропаганду среди населения.

- Халилов и Месутов вырабатывали, определяли и корректировали планы, цели, задачи возглавляемой ими ячейки, организовывали и проводили конспиративные собрания членов ячейки, а Нагаев и Кантимиров участвовали в агитационно - пропагандистских занятиях алуштинской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*, - уточнили в суде.

*запрещенная в РФ террористическая организация

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