В Симферополе «Скорая помощь» столкнулась с внедорожником

Карета "Скорой помощи" заехала на тротуар в результате столкновения. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/Вконтакте

В Симферополе карета «Скорой помощи» попала в ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. Инцидент произошел на перекрестке улиц Павленко и Карла Маркса. Скорая помощь» после столкновения с внедорожником выехала на тротуар.

Ранее сообщалось, что в Крыму водитель легковушки врезался в стоящий на дороге КамАЗ. Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

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