Начало учебного года в КФУ отсрочили на две недели

В этом году студенты КФУ начнут посещать занятия на две недели позже. Фото: КФУ имени Вернадского/Facebook

Учебный год в Крымском федеральном университете имени Вернадского в 2021 году начнется 13 сентября, сообщили в пресс-службе вуза.

Все лекции будут проходить дистанционно, исключения – практические занятия и лабораторные работы, которые студентам все же нужно будет посещать. Эти правила не коснутся только первого курса, для которого все пары будут проходить в офлайн-режиме.

Кроме того, первая неделя учебы (с 13 по 17 сентября) будет загружена факультативами и военной подготовкой для юношей.

Ранее сообщалось, что в крымских школах не станут отсрочивать начало учебного года из-за COVID-19. Однако в Севастополе этот вопрос еще не решен.

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