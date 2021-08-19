Погодный рекорд: в Симферополе за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков

Ливень начался в Симферополе около 15.00 Фото: архив "КП"

Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе 19 августа за несколько часов. Об этом КП-Крым сообщила глава Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- Месячная норма – 41 миллиметр, а в Симферополе сегодня выпало 57 миллиметров, - уточнила Татьяна Любецкая.

Напомним, что в Крыму на 19 и 20 августа объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещали сильные ливни, ветер и град на полуострове. В Симферополе около 3 часов дня начался сильный ливень. Некоторые районы города оказались подтопленными. Девять рейсов задерживаются в симферопольском аэропорту.

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