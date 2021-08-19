Вслед за Керчью: Сильный ливень и град обрушились на Симферополь

Непогода обрушилась на Симферополь. Фото: Иван Курабцев

Сильный ливень и град обрушился на центральную часть Крыма во второй половине дня 19 августа. Симферопольцы размещают в соцсетях фото и видео бушующей стихии.

Фото: Яндекс-погода

По данным очевидцев, частично подтопило улицу Луговую, Кечкеметскую, центр города, район Кубанского рынка. Традиционно больше всего воды скопилось в районе железнодорожного вокзала. Также симферопольцы заметили град в разных частях города - на проспекте Победы, в центре, в районе площади Московском.

В аэропорту Симферополя задерживается прилет девяти самолетов из-за непогоды.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, командиры двух самолетов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе.

Как сообщила глава Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, за несколько часов в Симферополе выпало больше месячной нормы осадков. Норма - 41 мм, а в крымской столице выпало 57 мм.

О непогоде предупреждали синоптики Крымского гидрометцентра. По их данным, до конца суток 19 августа и в течение суток 20 августа в связи с прохождением холодного фронтального раздела по Крыму пройдут сильные ливни и грозы.

Непогода в Крыму продолжается с 12 августа. Тогда из-за сильных ливней оказалась подтопленной трасса из Симферополя в Ялту, а также несколько домовладений в Симферопольском районе. Позже непогода переместилась на восток Крыма, где затопило несколько сел, город Керчь и часть трассы Таврида. В ночь с 16 на 17 августа там выпало несколько месячных норм осадков. В результате затопило несколько центральных улиц, социальных объектов и домовладений. Ливни также повредили несколько объектов культурного наследия. Сейчас в городе продолжает работать комиссия по оценке ущерба, нанесенного стихией. Специалисты укрепляют дамбу реки Булганак.

Град в Симферополе. Фото: Иван Курабцев

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Смотреть видеосюжет В Симферополе выпал град 19 августа

Смотреть видеосюжет Ливень и град в Симферополе 19 августа 2021

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