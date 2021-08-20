Под Керчью строят искусственную дамбу для предотвращения подтоплений

Строительство искусственной дамбы под Керчью находится в процессе. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Под Керчью на реке Булганак рабочие строят дамбу, которая должна предотвратить возможные подтопления, сообщили в пресс-службе местной администрации. В ночь на 16 августа на город обрушился мощный ливень, в результате некоторые районы города оказались под водой.

- Для предотвращения новых подтоплений строители приступили к возведению искусственной дамбы в селе Бондаренково. Работу специалисты ведут поэтапно. Сначала готовят ров, закладывают зуб дамбы, потом в траншею слой за слоем укладывают глину с бутом, – говорится в сообщении.

Далее все слои укатают катком для скрепления, а вверху дамбы установят две трубы для отвода воды.

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