Керченский полуостров в плену у стихии: воды стало больше, людей продолжают эвакуировать

Затоплена центральная часть города. Фото: пресс-служба администрации Керчи

В восточной части Крыма продолжает бушевать непогода. Сильные ливни не прекращались на выходных. Это привело к тому, что ситуация с подтоплениями в Керчи ухудшилась.

- В настоящее время на территории Керчи и Ленинского района остаются подтопленными восемь улиц, девять частных домовладений, одиннадцать подвальных помещений многоквартирных жилых домов, 35 придомовых территорий. Из них 10 находятся в селе Багерово, 8 – в селе Юркино и 17 – в Керчи. Кроме того, в зоне подтопления оказался керченский стадион им. 50 лет Октября, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Уровень воды в городе значительно поднялся. Фото: пресс-служба администрации Керчи

По его словам, эвакуированных людей готовы принять в 26 пунктах временного размещения общей вместимостью 8410. Сейчас подтопления в восточной части Крыма ликвидируют 911 человек, 289 единиц техники, 19 плавсредств и 35 мотопомп.

На 10 утра 16 августа в Керчи спасатели приняли 64 заявки по подтоплению жилых домов. Больше всего воды скапливается в центральной части города на улицах, прилегающих к рекам Мелек-Чесме и Катерлез. Это участки улиц Шлагбаумской, Самойленко, Еременко, Карла Маркса, Козлова, Пролетарской, Фурманова, Горбульского, Мирошника, а также центральный рынок.

ЧАСТЬ ГОРОДА ОБЕСТОЧЕНА

В час ночи 16 августа в городе отключили от электроснабжения около двух тысяч абонентов, а также торговый порт, центральный рынок, рыбоконсервный завод «Пролив» из-за затопления щитовых и трансформаторной подстанции. Если будет отключена электроэнергия в родильном доме или первой городской больницы, они перейдут на резервные источники энергоснабжения.

В городских реках поднялся уровень воды. Фото: пресс-служба администрации Керчи

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ РАБОТАЕТ В ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ

Городские автобусы и маршрутки огибают центральную часть города, где зафиксировано больше всего подтоплений. Электротранспорт пока не работает.

- Автобусы работают по измененным маршрутам, производится вывозка пассажиров, которым необходимо покинуть территорию Крыма: организовано движение большой техники от автовокзала на выезд из города в район АЗК «ATAN», – разъяснил и.о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

В районе автовокзала через затопленные участки дороги людей перевозит военная техника, также продолжается эвакуация людей из подтопленных участков.

Подтоплены и рыночные ряды. Фото: пресс-служба администрации Керчи

ПОСЛЕ ПОТОПА СНОВА ОЦЕНЯТ УЩЕРБ

По словам Святослава Брусакова, после ликвидации последствий последнего потопа в Керчи специальная комиссия будет обходить пострадавшие дома, оценивать нанесенный ущерб и составлять акты.

- Будут разработаны мероприятия по всем домам, по очистке подвалов, их осушению и дезинфекции, также будет оценен ущерб, - заявил и.о. главы администрации Керчи.

ЖДАТЬ ЛИ УЛУЧШЕНИЯ ПОГОДЫ

Прогнозы синоптиков пока неутешительны – до конца суток 16 августа в восточных регионах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. В связи с этим спасатели рекомендуют не выходить в горы, отложить выезд с палатками, воздержаться от выхода в море.

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