«Ситуация не критичная»: Власти Керчи про обстановку в городе после потопа

Службы города продолжают устранять последствия обильных осадков в регионе. Фото: пресс-служба администрации Керчи/Вконтакте

Прогноз, который предсказывали синоптики в Керчи, оправдался. Дождевая вода переполнила ставок в селе Бондаренково и хлынула в сторону Керчи. В результате из берегов вышла река Восточный Булганак, затопившая керченский оптовый рынок и рыбоконсервный завод, и река Катерлез, воды которой затопили стадион 50-летия Октября. Город и прилегающий Ленинский район ушли под воду.

- Все необходимое было сделано вчера: прочищены узкие места, определены болевые точки, круглосуточно дежурили специальные команды, которые контролировали ситуацию, – сообщил и.о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

Сотрудники МЧС помогают местным жителям справиться с последствиями непогоды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

По его словам, местным жителям не о чем волноваться. Специалисты продолжают принимать и обрабатывать заявки пострадавших.

- В первую очередь, я хочу успокоить керчан, чтобы не было паники. Все заявки граждан принимаются. Также работают все службы городского хозяйства, Минобороны, Росгвардии. Автобусы работают по измененным маршрутам, производится вывозка пассажиров, которым необходимо покинуть территорию Крыма: организовано движение большой техники от автовокзала на выезд из города в район АЗК «ATAN», – объяснил Брусаков.

Он добавил, что, несмотря на большой объем скопившейся в городе воды, ситуация не критичная, ее контролируют службы горда, которые трудятся на местах.

Некоторые жилые строения в годе оказались подтоплены. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В 10.00 власти города организуют оперативный штаб, на котором будут определены задачи по откачке воды из подвалов, по просушке домов, также примут решения о дальнейшей ликвидации потопа.

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