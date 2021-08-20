МЧС: В Симферополе в результате ливня затопило 12 дворов

На Симферополь 19 августа обрушился мощный ливень. Фото: Иван Курабцев

После сильных дождей 19 августа в Симферополе подтопило 12 придомовых территорий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Напомним, что сильный ливень обрушился на крымскую столицу в четверг. Несколько улиц города оказались подтоплены, местами прошел град, некоторые деревья повалил ветер. Сотрудники МЧС успели до полуночи отработать заявки о помощи, которые поступали от местных жителей.

- Спасатели оперативно устранили последствия непогоды, завершив все работы в 22.45, – говорится в сообщении.

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