В Керчи построят ферму по разведению осетровых за 17 миллионов рублей

В Крыму появится новая эко-ферма, где будут разводить осетровых рыб
Фото: Архив "КП"
В Керчи начнут строительство комплекса по разведению осетровых, на что уже выделено 17,6 миллиона рублей.
- Инвестор вложит в строительство комплекса по разведению осетровых рыб в Керчи 17,6 миллиона рублей. Хочу отметить, что создание эко-фермы – одно из приоритетных бизнес-направлений. Современный подход к организации производства поможет инвестору выйти в прибыль, а покупателю получить экологически чистый товар, – цитирует Крымская газета вице-премьера РК – министра финансов РК Ирину Кивико.
По ее словам, инвестор планирует реализовывать 20 тонн осетровых пород ежегодно. В Крыму уже есть пример подобного инвестиционного проекта по созданию осетровой фермы, которая находится в Джанкойском районе.
Ранее сообщалось, что Осетровая ферма в Крыму сможет развивать агротуризм в следующем году. Министр сельского хозяйства РК оценил уровень производства местного предприятия.
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