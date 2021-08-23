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Общество23 августа 2021 10:06

Температура моря на западном побережье Крыма упала до 23 градусов

Самая теплая вода сейчас в Ялте – 26 градусов
Елизавета КВАЧКОВА
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Лето подходит к концу, морская вода в Крыму постепенно остывает

Лето подходит к концу, морская вода в Крыму постепенно остывает

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Температура воды в районе Евпатории и поселка Черноморское опустилась до 23 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

Также до 24 градусов вода акватории остыла в Феодосии, Севастополе и Керченском проливе. В Азовском море и Алуште температура воды держится на отметке 25 градусов. Самая теплая вода сейчас в Ялте – 26 градусов. Напомним, что еще в начале августа температура моря местами достигала 29 градусов.

Ранее сообщалось, что в Крыму 23 августа действует штормовое предупреждение, на полуострове тепло до +29, возможны летние дожди.

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